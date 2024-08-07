Otizmli genç camdan düşerek ağır yaralandı

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Bayrampaşa'da 5 katlı bir apartmanın 4. katında oturan otizmli genç, camdan aşağı bakarken park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası mutfakta yemek yaptığı sırada 4. kattaki dairelerinin camından aşağı bakan otizmli Bilal Y. (20) dengesini kaybederek, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Gencin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL