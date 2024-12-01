Akılalmaz olay kamerada: Akan trafikte camdan aracın üzerine çıkıp dans etti
OSMANİYE - Osmaniye'de bir şahsın seyir halindeki otomobilin üzerine çıkıp dans ettiği anlar kameraya yansıdı.
Osmaniye kent merkezinde D-400 karayolunda araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar, seyir halindeki bir aracın üzerinde dans eden vatandaşı fark etti. Başka bir araçta bulunan vatandaş, önlerinde seyreden araç üzerinde dans eden şahsı cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde hareket halindeki otomobilin penceresinden tavanına çıkan gencin canını hiçe sayarak dans ettiği görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otomobil Üzerinde Dans Şoku - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?