Oytun Erbaş\'a tepkiler dinmiyor: O göbeği günde 1200 kalori yiyerek mi yaptı acaba?

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TV100 ekranlarında Buket Aydın'ın konuğu olan Erbaş, asgari ücret zammıyla ilgili "Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok" ifadelerini kullandı.

"FAKİR HAYAT EN SAĞLIKLI HAYAT"

Sözlerinin devamında "Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar" diyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat. Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler. Sonuçta ülkenin kendi içinde bir dinamiği var. Sizin de bu dinamik içinde adapte olmanız gerekiyor. Benim arabam yok... Ayakkabılar, yüz tane alsam ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda iki lahmacun yeniyor. Üçüncüsünü yemiyorum ben."

KÜBRA PAR: O GÖBEĞİ 1200 KALORİ YİYEREK Mİ YAPTI ACABA?

Kübra Par bu akşamki programında Erbaş'ın asgari ücretle ilgili yaptığı yoruma tepki gösterdi. Par, "Hani ağzı olan konuşuyor diye bir laf var ya tam Oytun Erbaş'a göre. O göbeği 1200 kalori yiyerek mi yaptı acaba. İnsan sinirlenmeden edemiyor" ifadelerini kullandı.