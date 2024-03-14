Oyuncu Olivia Munn, Meme Kanseri Teşhisi Konulduğunu Açıkladı

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Oyuncu Olivia Munn, meme kanseri teşhisi konulduğunu ve agresif kansere karşı çift meme ameliyatı dahil olmak üzere dört ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Munn, 43 yaşında, Şubat 2023'te kız kardeşiyle birlikte 90 farklı kanser genini kontrol eden bir genetik test yaptırdı. Test sonucunda, meme kanseri dahil olmak üzere tüm kanser genlerinin negatif çıktığını öğrenince sevinçle kız kardeşiyle telefon üzerinden tebrikleştiklerini belirtti. Ancak Nisan ayında meme kanseri teşhisi konulduğunu öğrendiğinde dünya başına yıkıldı.

Biyopsi sonucunda, her iki memesinde de Luminal B kanseri olduğunu öğrendi. Luminal B, hızlı yayılan ve agresif bir kanser türüdür.

Son on ayda dört ameliyat geçiren Munn, kanserle ilgili birçok şey öğrendiğini ancak duygusal olarak sadece iki kez ağladığını ifade etti. Savaşını özel tuttuğunu ve sadece enerjisi olduğunda diğerlerine gösterdiğini söyledi.

Teşhisin ardından otuz gün içinde çift meme ameliyatı geçiren Munn, ailesi, arkadaşları ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi John Mulaney'den aldığı destek için minnettar olduğunu belirtti.

Munn ve Mulaney, Kasım 2021'de ilk çocukları Malcolm Hi?p'i dünyaya getirdi.