Özdilek Park'ta yangın paniği
BURSA - Bursa'daki sıcak havadan kaçan vatandaşlar, Özdilek Park'ın yeşilliklerinde serinlerken alevlerle burun buruna geldi.
Bursa'da vatandaşların serinlemek için gittiği parkta, geceleri burnundan geldi. Bunaltan sıcak havada evde oturmak istemeyen vatandaşlar, İstanbul yolundaki Özdilek Park'a akın etti. Çimler üzerinde serinlemek isterken, araçlarını park ettikleri alandan dumanlar yükselmeye başladı. Biranda otomobillerin arasından yükselen alevleri görenler koşuşturmaya başladı.
Kısa süre yaşanan paniğin ardından alevler, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Özdilek Park'ta Yangın Korkusu - Son Dakika
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