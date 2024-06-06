Pakistan'da otobüs yangını: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da otobüs yangını: 3 ölü, 10 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsü alev aldı. Yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve otoyol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.06.2024 10:50
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu 3 kişi öldü, 10 kişi ise yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Lasbela bölgesinde Ulusal Otoyolda Karaçi'den Ketta şehrine giden ve 28 yolcunun bulunduğu otobüs alev aldı. Sefer sırasında aniden yanmaya başlayan otobüsü söndürmek için itfaiye araçlarının bölgeye sevk edildiği, ekiplerin mahsur kalan yolcuları araçtan çıkardığı kaydedildi. Birçok yolcu ise yanan otobüsten dışarı atlayarak kurtuldu.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kısa bir süre içerisinde söndürdüğü, olayın yaşandığı otoyolun ise geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pakistan'da otobüs yangını: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

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