Palet Fabrikasında Yangın

Palet fabrikası alev alev yanıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikası alev alev yanıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın Şekerpınar bölgesinde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Bahçede bulunan paletler bir anda tutuştu. Kısa sürede alevler tüm fabrikayı sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Yangına müdahale sürüyor.