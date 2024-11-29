Parada Sahtecilik: 340 Operasyon Yapıldı - Son Dakika
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Parada Sahtecilik: 340 Operasyon Yapıldı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2024'te 340 sahtecilik operasyonu yapıldığını ve çokça para ele geçirildiğini duyurdu.

29.11.2024 20:12
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Parada sahtecilik suçuna yönelik 340 operasyon gerçekleştirildi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 10 ayında "parada sahtecilik" suçuna yönelik 32'si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılının ilk 10 ayında 'parada sahtecilik' suçuna yönelik 32'si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 104 şüpheli tutuklandı. 48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan Operasyonlar sonucu: 1 milyon 479 bin 260 TL, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 Euro değerinde sahte para ele geçirildi. Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 adet matbaa deşifre edildi. 'Parada sahtecilik' suçuna yönelik operasyonlarımız devam ediyor" dedi.

Parada Sahtecilik: 340 Operasyon Yapıldı
Kaynak: İHA

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