Paris\'te Sarı Yelekliler eylemlerinde 13\'ü çocuk 195 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler hareketini yeniden canlandırma çağrısıyla hayat pahalılığı ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı düzenlenen protestolarda araçlar ve çöp konteynerleri ateşe verildi, mağazalar yağmalandı ve 13'ü çocuk 195 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da Sarı Yelekliler hareketini yeniden canlandırma çağrısıyla hayat pahalılığına ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı düzenlenen protestolarda birçok şehir savaş alanına döndü. Başkent Paris'te göstericiler kaldırım taşlarını sökerek yolları kapatırken araçlar ve çöp konteynerleri ateşe verildi, döviz büroları ve mağazalar yağmalandı. Polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olaylar kapsamında Paris'te 13'ü çocuk 195 kişi gözaltına alındı.

Paris Savcılığı, gözaltıların başkentin tüm ilçelerinde gerçekleştirildiğini belirterek, kişilerin ağırlıklı olarak şiddet veya mala zarar verme amacı taşıyan bir gruba katılma, silah ve patlayıcı madde bulundurma, yüzünü gizleme ve şiddet eylemlerinde bulunma suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Paris Belediye Başkanı Gregoire'den kınama

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, Paris sokaklarında yaşanan tahribatı kınayarak, bu tür eylemlerin öğrencilerin taleplerini gölgede bıraktığını ve protestoların imajına zarar verdiğini vurguladı. Gösteri yapmanın fikirleri savunmanın bir hakkı olduğunu belirten Gregoire, mala zarar vermenin ise çözüm olmadığını kaydetti.

Öte yandan gösterilerin organizatörleri, ülke genelinde gün boyu düzenlenen eylemlere 800 bin kişinin katıldığını açıkladı.