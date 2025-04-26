Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Park halindeki otomobil alev topuna döndü
BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halinde duran otomobil alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir sebepten alev çıktı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Alev alev yanan araç, vatandaşların kamerasına yansıdı.
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