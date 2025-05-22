Park Halindeki Range Rover Yangını

Park halindeki Range Rover yandı
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki Range Rover marka araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Kartal bulvarı üzerinde 07 AUA 528 plakalı Range Rover marka araçta dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalede araçta çıkan yangın söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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