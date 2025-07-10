Pasinler\'de 625 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığınca Pasinler ilçesinde icra edilen operasyonlarda 625 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olay şüphelileri hakkında Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatılırken ele geçirilen kenevir bitkileri Horasan ve Pasinler İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ile birlikte yerinde imha edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için narkotik suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM