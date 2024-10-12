Patenli Gençlerden Tehlikeli Yolculuk

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, patenli 4 genç seyir halinde olan bir halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk etti.

İnegöl'de patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu yüreklerini ağızlara getirirken, gençlerin rahat tavırları ise gözlerden kaçmadı. Otobüsün arkasına takılan patenli 4 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA