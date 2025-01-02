Payas\'ta Kaçak Sigara Operasyonu

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Hatay'ın Payas ilçesinde durdurulan motosiklette 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir motosiklette yapılan aramada 440 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralarla ilgili olarak gözaltına alınan motosiklet sürücü Ş.K. adlı şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY