Pençe-Kilit'te Terörist Mağarası Bulundu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu.
MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyet sonucu bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu. MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağara tespit etti" ifadelerine yer verildi.
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