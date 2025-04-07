Pençe-Kilit'te Terörist Mağarası Bulundu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyet sonucu bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu. MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağara tespit etti" ifadelerine yer verildi.