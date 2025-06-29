İstanbul'un Pendik ilçesinde Aydos Ormanı içerisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın havadan da görüntülendi.
Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalelere devam ederken; megakent İstanbul'da da orman yangını çıktı.
İstanbul'daki yangın Pendik ilçesinde Velibaba Mahallesi Aydos Ormanı içerisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, yangın havadan da görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi - Son Dakika
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