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Pendik'te Bungalov Yangını

Pendik\'te Bungalov Yangını

Pendik'te madde bağımlıları tarafından mesken tutulan bungalov evde yangın çıktı, itfaiye söndürdü.

11.02.2025 22:39
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Pendik'te boş bir bungalov evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm yapıyı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, Kavakpınar Mahallesi Aknur Sokak üzerinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişiler tarafından mesken tutulan bir bungalov evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.

Olayla ilgili konuşan Azat Akpirinç adlı vatandaş, "Buraya giren çıkan belli değil. Kavakpınar gençleri buraya gelip içip gidiyorlar. Kimin yaktığı da belli değil" dedi.

Mahalle sakinlerinden Cihan Şimşek,"Yan tarafta kartoncular var, ateş oraya sıçrarsa benim evime de sıçrayacak. Her yeri kül edecekler. Bir an evvel buraya bir çözüm bulunması gerekiyor. Söyledik 2 senedir bir çözüm bulunamadı. Can güvenliğimiz tehlikede. Sadece bizim değil burada çalışanlar da var. Buraya lütfen bir çözüm bulun, böyle olmaz" şeklinde konuştu.

Diğer bir mahalle sakini Halil Çakallı, "Burada bizim çocuklarımız var. Bu böyle olmaz. Emniyete haber veriyoruz zaten yolun dibi. Herkes görüyor. Bu birinci değil ikinci yangın. Yazık bize de zarar veriyorlar. Evimiz barkımız yanacak burada" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Bungalov Yangını - Son Dakika

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