İstanbul Pendik'te mahalle muhtarının konvoy yaptığı çakarlı lüks araç sahiplerine idari para cezası kesildi. Usulsüz olarak eklenen çakar tertibatı sökülerek, olaylı ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Pendik Velibaba Mahallesi muhtarı ve 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeniden muhtar adayı olan Şükrü Aydemir'in, içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaparak dolaşması sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, görüntüdeki araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiğini tespit etti.
Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Emniyet birimlerimizin konuyla ilgili yaptığı uygulama sonucunda, görüntülerde kullanılan araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiği tespit edilmiştir. Söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulanmış ve TCK 179/3 (trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesinden adli işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Pendik Kaymakamlığının duyurusunu paylaşıp, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar lambalı) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullananlara asla taviz vermeyeceğiz!" dedi.
İstanbul Pendik'te Velibaba mahallesi mevcut muhtarı ve pazar günü yapılacak seçimlerde yeniden aday olan Şükrü Aydemir'in onlarca araçlık konvoyu sosyal medyada viral oldu.
Mahalleyi lüks otomobili ve kendisini takip eden çok sayıda çakarlı araçla dolaşarak vatandaşları selamlayan Aydemir'in internete düşen videosunu paylaşan çok sayıda kullanıcı sosyal medyayı yorum yağmuruna tuttu.
İşte o yorumlardan bazıları:
Son Dakika › 3.Sayfa › Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı - Son Dakika
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