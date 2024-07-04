Pendik'te maganda kurşunu isabet etti: Boynundan girdi ağzında kaldı - Son Dakika
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Pendik'te maganda kurşunu isabet etti: Boynundan girdi ağzında kaldı

Pendik'te arkadaşlarıyla dondurma almaya giden 17 yaşındaki genç, cadde üzerinde seyir halinde oldukları aracın içerisinden rastgele açılan maganda kurşununun hedefi oldu. Kurşun 17 yaşındaki gencin boynundan girip ağzında kaldı. Ateş açan şahıslar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü gece 02.00 sıralarında Pendik'te Velibaba Mahallesinde meydana geldi. Aykan Yazar isimli genç, şans eseri hayatta kalmayı başardı ve polis ekipleri olayı araştırmak için çalışmalara başladı.

04.07.2024 19:43
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Pendik'te maganda kurşunu isabet etti: Boynundan girdi ağzında kaldı

Pendik'te maganda kurşunu isabet eden genç ölümden döndü

İSTANBUL - Pendik'te arkadaşlarıyla dondurma almaya giden 17 yaşındaki genç, cadde üzerinde seyir halinde oldukları aracın içerisinden rastgele açılan maganda kurşununun hedefi oldu. Kurşun 17 yaşındaki gencin boynundan girip ağzında kaldı. Ateş açan şahıslar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü gece 02.00 sıralarında Pendik'te Velibaba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Aykan Yazar arkadaşıyla birlikte dondurma yemeye gitti. Yazar evine döndüğü sırada, aracıyla seyir halindeyken havaya ateş açarak ilerleyen kimliği belirsiz bir magandanın kurşununun hedefi oldu. Kurşun Yazar'ın ensesinden girerek ağzında kaldı. Şans eseri hayatta kalan Aykan Yazar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile ekipleri ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kimliği belirsiz magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Maganda kurşununun hedefi olan Aykan Yazar, "Arkadaşlarımla birlikte dondurma almaya gitmiştik. Dönüş yolunda silah sesleri duydum. Havaya ateş açan magandanın kurşunu bana isabet etti. O saatte sokakta kimse yoktu. Olay sonrası durmadan uzaklaştılar. Yetkililerin bu şahısları yakalamalarını istiyorum. Bugün bu olay benim başıma geldi, yarın bir başkasının da başına gelebilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Pendik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te maganda kurşunu isabet etti: Boynundan girdi ağzında kaldı - Son Dakika

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