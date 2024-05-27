Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

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İstanbul Pendik'te iki ayrı çöp konteynerinde kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış erkek cesedi bulundu. Ceset parçaları Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor. Mahallede yaşayan bir vatandaş "Ceset atmışlar aşağıya, polisler geldi. Parçalanmışlar, atmışlar buraya. Şu anda parça parça arıyorlar, çöpleri arıyorlar" dedi.

27.05.2024 14:07  Güncelleme: 14:41
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İstanbul'un Pendik ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine intikal eden polis ekipleri iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi buldu.

VATANDAŞLARI TEDİRGİN EDEN OLAY

Yaşanan gelişme vatandaşları tedirgin ederken konteynerde cansız beden parçaları bulan polis ekiplerinin bölgedeki araştırmaları sürüyor.

Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu

SABAH SAATLERİNDE KABUSU YAŞADI

Dehşete düşüren olay, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş sabah saatlerinde çöp konteynerine çöp attığı sırada parçalara ayrılmış ceset olduğunu gördü. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu

CESET PARÇALARI ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış cesedin iki farklı konteynerde bulunduğu tespit edildi. İlk bulgulara göre, cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu

"CESET ATMIŞLAR AŞAĞIYA, POLİSLER GELDİ"

Salih Burma isimli bir vatandaş, "Bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu. Markete gidiyordum, baktık kapıda polisler var, siviller var, ceset olduğunu söylediler. İki sokak arkada parçalanmış cesetleri çöpün içinde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şu anda onların incelemesini yapıyorlar" dedi. Cahit Atam isimli bir vatandaş ise, "Ceset atmışlar aşağıya, polisler geldi. Parçalanmışlar, atmışlar buraya. Şu anda parça parça arıyorlar, çöpleri arıyorlar" diye konuştu.

Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu
Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu
Pendik\'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA

İstanbul, Pendik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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