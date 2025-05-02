Pendik'te iş yerinde yangın çıktı
İSTANBUL - Pendik bulunan bir spotçuda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay Kurtköy mahallesi Nilay sokakta 10.30 sıralarında 7 katlı binanın alt katında bulunan spotçu dükkanında meydana geldi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Pendik'te Spotçuda Yangın Çıktı - Son Dakika
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