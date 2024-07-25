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Pendik'te trafikte silahlı tehdit

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Pendik'te bir otomobil sürücüsü, kendisine tepki gösteren motosiklet sürücüsüne küfürler savurarak silah çekti. Olay, kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

25.07.2024 09:22
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Pendik'te şehir eşkıyaları kamerada: Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne silah çekti

Pendik motosiklet sürücüsüne silah çekip tehdit etti: "O görüntüleri bir yerde görürsem seni bulurum"

İSTANBUL - Pendik'te otomobil sürücüsü trafikte kendisine tepki gösteren motosiklet sürücüsüne küfürler savurarak silah çekti. Korku dolu o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Pendik'te meydana gelen geldi. Edinilen bilgiye göre D-100 Karayolunda seyir halindeki otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı. Motosiklet sürücüsü tepki gösterince aracını motosiklet sürücüsünün önüne kıran şahıs küfürler ederek silah çekti. Motosiklet sürücünün kask kamerasının kayıtta olup olmadığını soran şahıs görüntüleri bir yerde yayınlanması halinde kendisini bulacağını belirterek tehditler savurdu. Çevredeki sürücülerin korna sesleri sonrası şahıs yoluna devam etti. Trafikte korku dolu o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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