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Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu

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Pendik'te düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

20.09.2024 15:08
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Pendik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Pendik'te bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Pendik Şeyhli Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, parçalar halinde olmak üzere toplam; 1.7 gr skank, 12 gr marihuana, 0.8 gram bonzai, 127 adet extacy hap ve 11 bin 835 TL para ele geçirildi. Şüpheli N.Y.E. isimli şahıs hakkında ise "Uyuşturucu Madde Ticareti* suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

Pendik\'te Uyuşturucu Operasyonu
Kaynak: İHA

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