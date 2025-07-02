Pendik\'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, hakkında 16 tane suç kaydı bulunan bir şahsın evinde ve aracında yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile birlikte çeşitli türlerde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin ayrıca 'firari' olarak arandığı da ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 15.30 sıralarında Pendik Orhangazi Mahallesi Betül Sokak'ta meydana geldi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından hakkında işlem yapılan E.Ö. (29) isimli şahsın evinde ve aracında arama yapıldı. Teras katı dairesi ile 34 DUE 467 plakalı araçta gerçekleştirilen aramalarda; 1 adet BLOW TR 91402 Cal 9 mm P.A.K. ibareli ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı 6 adet 7.65 mm fişek, 13 adet ek fişek, 453 gram, 59.3 gram ve 26.9 gram olmak üzere toplamda 539.2 gram marihuana, 163 gram ve 3.1 gram olmak üzere toplamda 166.1 gram taş kokain, 96.4 gram uyuşturucu yapımında kullanılan A.M. maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 cep telefonu ve 3.105 TL nakit para ele geçirildi.

Şahsın yapılan GBT sorgusunda 16 tane suç kaydı olduğu ve Pendik Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce yürütülen dosya kapsamında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve silahla tehdit" suçlarından şüpheli firar olarak arandığı da belirlendi. Şüpheli E.Ö. (29), hakkında "6136 sayılı Kanuna muhalefet" ve "TCK 188 - uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçlarından işlem yapılarak gözaltına alındı. - İSTANBUL