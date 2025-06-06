Eski iş yerinin önünde kendini yakmaya kalkıştı

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Velibaba Mahallesi Timurhan Sokak üzerinde saat 10.00 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre, eski çalıştığı iş yerinden parasını alamayan N.A. isimli kadın, elindeki benzin dolu bidonla iş yerinin önüne geldi.

"ŞAKAM YOK, BLÖF YAPMIYORUM"

Parasını alamadığını belirten kadın, benzinle kendisini ve iş yerini yakmakla tehdit etti. Elinde çakmak bulunan N.A, "Şakam yok, blöf yapmıyorum" dedi. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS İKNA ETTİ

Polis ekipleri, yaklaşık 1 saat süren ikna çabasının ardından kadını eyleminden vazgeçirdi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.