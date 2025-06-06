Eski iş yerinin önünde kendini yakmaya kalkıştı - Son Dakika
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Eski iş yerinin önünde kendini yakmaya kalkıştı

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Eski iş yerinin önünde kendini yakmaya kalkıştı
06.06.2025 12:14
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Eski iş yerinin önünde kendini yakmaya kalkıştı
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Pendik'te eski çalıştığı iş yerinin önüne gelen kadın, parasını alamadığı iddiasıyla kendini ve iş yerini yakmaya kalkıştı. Polisin yaklaşık 1 saat süren ikna çabasının ardından eyleminden vazgeçen kadın kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Velibaba Mahallesi Timurhan Sokak üzerinde saat 10.00 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre, eski çalıştığı iş yerinden parasını alamayan N.A. isimli kadın, elindeki benzin dolu bidonla iş yerinin önüne geldi.

Eski iş yerinin önünde kendini yakmaya kalkıştı

"ŞAKAM YOK, BLÖF YAPMIYORUM"

Parasını alamadığını belirten kadın, benzinle kendisini ve iş yerini yakmakla tehdit etti. Elinde çakmak bulunan N.A, "Şakam yok, blöf yapmıyorum" dedi. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eski iş yerinin önünde kendini yakmaya kalkıştı

POLİS İKNA ETTİ

Polis ekipleri, yaklaşık 1 saat süren ikna çabasının ardından kadını eyleminden vazgeçirdi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Pendik, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski iş yerinin önünde kendini yakmaya kalkıştı - Son Dakika

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