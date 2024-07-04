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Pendik'te yol verme kavgası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu

İSTANBUL - Pendik'te trafikte tartışan iki sürücü arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Diğer araç sürücülerinin ayırmaya çalıştığı taraflar arasında çıkan kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Pendik Tavşantepe'de meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Durumu gören trafikteki diğer araç sürücüleri ikiliyi ayırmaya çalıştı. Bir süre kavgayı sürdüren taraflar, vatandaşların araya girmesiyle araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.