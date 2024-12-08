Perinçek'e Soruşturma

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, Özgür Suriye Ordusu'nu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözler sarf ettiği gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, dün bir televizyon kanalında canlı yayın sırasında devletin genel milli güvenlik politikasına aykırı şekilde, Suriye'de faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusu'nu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözler sarf ettiği gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL