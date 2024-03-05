Peru'da Yamaçtan Düşen Dev Kaya Parçaları Kamyonu Ezdi

Güney Amerika ülkesi Peru'nun San Mateo bölgesinde yamaçtan düşen dev kaya parçaları bir kamyonu kağıt gibi ezdi. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, şoför faciadan kurtuldu.
Peru'nun San Mateo bölgesindeki bir dağlık alanda heyelan meydana geldi. Yamaçtan düşen kaya parçası, bir kamyona isabet etti. Kamyon kağıt gibi ezilirken, şoför faciadan kurtuldu. Korku dolu anlar arkadan gelen diğer kamyonun kamerasına yansıdı. Başka bir dev kaya parçası ise yola isabet etti, büyük hasar meydana geldi. Yol trafiğe kapatılırken, bölgedeki temizleme çalışmaları 4 saat sürdü.
Yoğun yağışların heyelana yol açmış olabileceği belirtiliyor. - LİMA
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak manava girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayın ardından manav sahibi, olayın şokunu hala atlatamadıklarını belirtti. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'de emniyet ekipleri son bir haftada gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarında aranan 150 şahsı yakalarken, 16 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan trafik denetimlerinde ise 11 milyon 910 bin TL para cezası kesildi. Asayiş birimleri ve KOM ve Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda silah, kaçak alkol ve uyuşturucu ele geçirildi.
Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 32 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 8 bin 793 kişiyi sorguladı ve 32 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda ayrıca 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, metal arama dedektörü ve 480 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 361 olaya müdahale edildiği ve 192 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi. Operasyonlar sonucunda ise uyuşturucu madde, silah, kaçak sigara ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca trafik güvenliği kapsamında yapılan kontrollerde ise birçok sürücüye ceza uygulandı ve bazı araçlar trafikten men edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü otomobil kullanan bir sürücü, alkolmetreyi üflememek için direnince ekiplere zor anlar yaşattı. Sürücü, eşinin üflemesini isteyerek tepki gösterdi. Daha önce 2 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan sürücüye 18 bin 452 TL para cezası ve 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan binlerce araç, hala boş arazilerde bekletiliyor. Geçen 1 yılda AFAD'a başvuru yapan 20 bin 534 kişiden 18 bin 931'inin aracı belirlenip, önemli bir kısmı teslim edildi. Sahibi belirlenemeyen araçlar ise hala demir yığını halinde duruyor. Araçlar, depremin izlerini yansıtırken, besiciler koyunlarını otlatmak için hurdalar arasında kullanıyor.
Pendik TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 2'si çocuk 5 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Kazanın, ailenin Ankara'dan kızlarının düğününden döndükleri sırada meydana geldiği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden aile, otobüsten inip yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman'da DEM Parti- HÜDA PAR belediye başkan adaylarının maçta birlikte çekilen fotoğrafı üzerinden başlayan tartışmaları değerlendirdi. Yapıcıoğlu, tartışmaların seçim döneminde gereksiz bir savaş havası yarattığını belirterek, siyasi partilerin birbirlerinin rakibi, düşmanı olmadığını vurguladı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarını önlemek ve aydınlatmak için Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde son bir haftada yapılan operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çalınan malzemeler ise sahiplerine iade edildi.
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