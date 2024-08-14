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'Pes' dedirten görüntü: Aküden uyuşturucu çıktı

KASTAMONU - Kastamonu'da polis ekipleri tarafından narkotik köpeği ile arama yapılan araçta aküye zulalanmış vaziyette skunk ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması neticesinde tespiti yapılan bir şahsın yapılan üst ve aracında arama yapıldı. Aramada, narkotik köpeği ile yapılan aramada, aküye zulalanmış vaziyette 693,86 gram skunk maddesi ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.