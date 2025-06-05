Pestil Üretimine Denetim: 8 Ton Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimlerde, kayıtsız ve hijyen kurallarına aykırı şekilde üretildiği tespit edilen 8 ton 365 kilogram pestil ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen Kurban Bayramı denetimleri kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde bir işletmeye denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, kayıtsız faaliyet gösteren ve hijyen kurallarına uymayan işletmede üretilen 8 ton 365 kilogram pestile el konuldu. İşletmenin faaliyetinin derhal durdurulduğu belirtilen açıklamada, işletme hakkında gerekli idari para cezasının uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ekiplerince yürütülen Kurban Bayramı denetimleri kapsamında, Doğubayazıt ilçemizde yapılan kontrollerde, kayıtsız ve hijyen kurallarına aykırı şekilde pestil üretimi yaptığı tespit edilen bir işletmeye müdahale edilmiştir. Yapılan denetimde 8 ton 365 kilo pestil ele geçirilmiş, ilgili işletmenin faaliyeti derhal durdurulmuş ve gerekli idari para cezası uygulanmıştır. Gıda güvenliği ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - AĞRI