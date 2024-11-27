Peygambere Hakarete 10 Ay Hapis - Son Dakika
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Peygambere Hakarete 10 Ay Hapis

Sivas'ta, Peygamber Efendimize hakaret eden Beyza Gürkan, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

27.11.2024 23:56
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Peygamber Efendimize hakaret eden suç makinesi 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

SİVAS - Sivas'ta Peygamber Efendimize hakaret ettiği gerekçesiyle 5 ay önce tutuklanan ve fuhuş, uyuşturucu gibi 29 ayrı suçtan kaydı bulunan kadın, yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas'ta yaklaşık 5 ay önce sosyal medya hesapları üzerinden Peygamber Efendimize, dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret eden, fuhuş, uyuşturucu kullanımı ve özendirici paylaşımlarda bulunan Beyza Gürkan (22), Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. 29 ayrı suç kaydı bulunan ve çıkarıldığı adli makamlarca 5 ay önce tutuklanan Beyza Gürkan için iki farklı dava açıldı. Gürkan'ın ilk davası, dini değerlere hakaret suçlaması ile 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Yaptığı paylaşımı inkar etti

Duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılan Beyza Gürkan kendini savundu. Hakimin söz vermesi üzerine konuşan Gürkan, "Bu suçu ben işlemedim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Gürkan'ın avukatı ise bilirkişi incelemesi talep etti. Beyza Gürkan ve avukatını dinleyen hakim, 10 ay hapis cezasına karar verdi. Devlet büyüklerine hakaret suçundan da hakkında dava açılan Gürkan'ın 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasının ilerleyen günlerde görülmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Hukuk, Sivas, Suç, Son Dakika

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