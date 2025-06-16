Pikap Sulama Kanalına Devrildi: 3 Ölü - Son Dakika
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Pikap Sulama Kanalına Devrildi: 3 Ölü

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16.06.2025 08:53
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Pikap Sulama Kanalına Devrildi: 3 Ölü
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Adana'da bir pikabın devrilmesi sonucu baba ve iki kızı yaşamını yitirdi. Olay Babalar Günü'nde gerçekleşti.

Kanala devrilen pikap, baba ve iki kızına mezar oldu

Kazada hayatını kaybeden Metin Yıldırım'ın, babalar günü dolayısıyla babasının kabrini ziyarete geldiği, dönüş yolunda hadisenin yaşandığı öğrenildi

ADANA - Adana'da pikabın sulama kanalına devrilmesi sonucu baba ve 6-8 yaşları arasındaki iki kızı yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Metin Yıldırım'ın, babalar günü dolayısı ile Mersin'de mezarı bulunan babası Süleyman Yıldırım'ın kabrini ziyarete geldiği, dönüş yolunda hadisenin yaşandığı öğrenildi

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Seyhan ilçesine bağlı ova mahallelerden Mürseloğlu sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesinden dönen baba Metin ve kızları Aylin ile Selin Yıldırım'ın olduğu pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp sulama kanalına devrildi. Kazayı fark eden çevreden geçenler yardıma koştu. Baba ve iki kızının cansız bedeni vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Metin Yıldırım'ın, babalar günü dolayısı ile Tarsus ilçesine bağlı Kefeli Mahallesi'nde mezarı bulunan babası Süleyman Yıldırım'ın kabrini ziyarete geldiği, dönüş yolunda hadisenin yaşandığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken otopsi sonrasına cenazelerin Kefeli'ye getirilip defnedileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pikap Sulama Kanalına Devrildi: 3 Ölü - Son Dakika

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