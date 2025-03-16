Polatlı'da Leyleklerin Muhteşem Molası

Binlerce kilometre yol kat eden leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da göç rotalarında kısa molalar vererek yollarına devam ediyor. Bu yılın en özel duraklarından biri ise Ankara'nın Polatlı ilçesi oldu.

Polatlı'nın Sazlar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ferudun Öntürk, sabah erken saatlerde tarlasına pancar ekmek için geldiğinde beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Tarlasının adeta bembeyaz örtüyle kaplandığını fark etti. Ancak bu bir kar örtüsü değil, yüzlerce leyleğin mola verdiği bir doğa harikasıydı.

Öntürk, önce şaşkınlıkla etrafına bakındı, ardından ise bu eşsiz manzarayı kaçırmamak için cep telefonuna sarıldı. Leylekler, tarlada gagalarını toprağa daldırıyor, kimi ise uzun yolculuğunun yorgunluğunu üzerinden atmak için kanatlarını geriyordu.

Ferudun Öntürk, böyle bir ana tanıklık etmenin kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Her yıl leyleklerin geçtiğini bilirdim ama bu kadarını hiç görmemiştim. Sanki tarla değil, leylekler için kurulmuş bir dinlenme alanı gibi oldu. Baharın geldiğini en güzel bu şekilde anladık" dedi.

Göç yollarında yorulan bu zarif kuşlar, Polatlı'nın bereketli topraklarında kısa bir süre dinlendikten sonra yeniden kanat çırparak gökyüzünde süzüldü. Tıpkı bir kervan gibi sıralanarak ilerleyen leylekler, geride doğanın sunduğu en güzel anlardan birini bırakarak, yolculuklarına devam etti.

Bu muhteşem görüntü, baharın habercisi olan leyleklerin göçünün ne kadar büyüleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - ANKARA