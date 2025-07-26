Polatlı\'da Otluk Alanda Yangın

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın hızla büyüyerek ağaçlık alana ulaşmak üzereyken kontrol altına alındı.

Olay, Polatlı Beştepe Höyüğü'nde saat 19.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın ağaçlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. - ANKARA