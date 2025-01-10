Poligonda intihara kalkıştı, kendini de engel olmaya çalışan eğitmeni de vurdu - Son Dakika
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Poligonda intihara kalkıştı, kendini de engel olmaya çalışan eğitmeni de vurdu

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Antalya'da bir poligona atış yapmak için gelen genç, silahı başına dayayıp intihara kalkıştı. Arka arkaya 4 el ateş eden genç ile kurşunlara aldırmayıp durdurmaya çalışan poligon görevlisinin yaşadığı arbede güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

10.01.2025 00:13
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Antalya'da bir poligonda dehşete düşüren bir intihar girişimi yaşandı. Atış yapmaya gelen genç bir anda silahı başına dayayarak arka arkaya 4 el ateş etti. Silahı kendine çevirdiğini gören eğitmen, genci ölümü pahasına engellemeye çalıştı.

İNTİHARA KALKIŞAN GENCİ CANI PAHASINA ENGELLEDİ

Olay, saat 16.30 sıralarında Konyaaltı ilçesinde bulunan özel bir poligonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, poligona müşteri olarak gelen Mahmut K.Y. (24) poligonda görevli emekli polis memuru ve eğitmen Ahmet P. (51) ile birlikte kulvara geçti. Ahmet P. tarafından kulvarda silah hakkında bilgilendirilen ve nasıl ateş etmesi gösterilen Mahmut K.Y. tabancayı eline aldıktan sonra bir anda silahı başına götürdü. Eğitmen Ahmet P. hızlı refleksi ile başına ateş etmeye başlayan genci engellemeye çalıştı.

İNTİHAR EDEN GENÇ AĞIR YARALI

Mahmut K.Y. ile ona engel olmaya çalışan eğitmen Ahmet P. arasında kısa süreli arbede yaşandı. Peş peşe ateşlenen silahtan çıkan kurşunlardan biri Mahmut K.Y.'nin başına isabet ederken yakın mesafeden gencin elindeki silaha müdahale etmeye çalışan Ahmet P. de yüz kısmından yaralandı. Mahmut K.Y. ağır yaralanırken bir kurşun ise Ahmet P.'nin elmacık kemiğine isabet etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken ağır yaralanan Mahmut K.Y. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Poligonda görevli eğitmen Ahmet P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

YAŞANAN ARBEDE GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde daha önce atış poligonuna birkaç kez geldiği öğrenilen Mahmut K.Y.'nin Ahmet P. ile birlikte atış kulvarına geçtiği, kısa süreli bilgilendirmenin ardından eline aldığı tabanca ile bir anda başına ateş etmeye başladığı ve o sırada Ahmet P.'nin genci engelleme çabaları yer aldı.

Poligonda intihara kalkıştı, kendini de engel olmaya çalışan eğitmeni de vurdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Poligonda intihara kalkıştı, kendini de engel olmaya çalışan eğitmeni de vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hüseyin Çakmak:
    ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞ SENDEN İNŞAALLAH PİŞMAN OLUR DÜZELİR PSİKOLOJİSİ ARTIK BU DEVİRDE HERKES ÇIĞRINDAN ÇIKTI 45 0 Yanıtla
  • nihat karayel:
    inanınki tüm siyasetçilerin bir gram umrunda dehil ülke hem sağ hem solcular 38 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah Yardımcıları Olsun 26 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Gençler AKP'den bıktı. 21 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bırak geberseydi yarın başka şekilde intihar edecek 1 9 Yanıtla
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