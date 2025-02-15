Polis Memuruna Pitbull Saldırısı - Son Dakika
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Polis Memuruna Pitbull Saldırısı

Bayrampaşa'da polis memuruna pitbull saldırdı, sahibi bıçak çekti, olay kamerada kaydedildi.

15.02.2025 10:58
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Bayrampaşa'da evine gitmek istediği esnada pitbull saldırısına uğrayan polis memuru, sahiplerini ağızlıksız ve tasmasız gezdirmemeleri için uyarınca ortalık karıştı. Köpeğin sahibi ve yakını, polise küfür ederek bıçak çekti. Olay yerine gelen polis ekiplerine de küfürler yağdıran şüpheliler gözaltına alındı. 42 suç kaydı olduğu ortaya çıkan köpeğin sahibi sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, sokak üzerinde yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Şubat'ta saat 19.30 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden E.A isimli polis memuruna pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpeği gezdiren 17 yaşındaki A.K.'yi polis, 'ağızlıksız ve tasmasız' gezdirmemesi konusunda uyardı. Şahıs, uyarının ardından köpeği daha fazla tahrik ederek polisin üzerine yönlendirdi. E.A, 'polis' olduğunu söyleyince, çocuk küfür ederek bıçak çekti. Köpeğin sahibi Mehmet Emin Gültekin de olay yerine gelerek polise küfredip saldırmaya başladı.

Polise önce küfretti, sonra bıçak çekti

Bıçak çeken şahısları ve köpeği uzaklaştırmak isteyen polis memuru silah ile havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de küfredip, saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar hakkında "kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevli memura mukavemet" suçlarından işlem başlatıldı. Mehmet Emin Gültekin'in 42 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Mehmet Emin Gültekin isimli şahsa ait olan pitbull cinsi köpeğe bir daha geri verilmemek üzere el konulurken, tehlike arz eden ırk köpek beslenmesi suçundan 152 bin 346 TL idari para cezası uygulandı.

Köpek sahibi cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Mehmet Emin Gültekin, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 adet suç kaydı olduğu öğrenilen A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, 2 şahsın polis ekiplerine küfredip saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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