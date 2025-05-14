Polis Minareden İntihar Girişimini Engelledi

Minareden intihar girişimini polis engelledi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde minareye çıkarak intihara teşebbüs eden şahsı polis ekipleri ikna etti.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Baki Caddesi üzerinde bulunan Mimarsinan Kuloğlu Camii'nde meydana gelen olayda; bunalıma girdiği iddia edilen H.Ş. caminin minaresine çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minarenin altına yatak açarken, polis ekipleri de şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Bir süre sonra ikna olan H.Ş., minareden indirilerek polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.