Polisin sabır sınavı kamerada - Son Dakika
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Polisin sabır sınavı kamerada

Bursa'da alkol uygulaması yapan polis ekipleri, denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere geçit vermedi. Uygulamaya giren sürücü ve arkadaşı önce ekipleri kandırmayı çalıştı, daha sonra telefonla canlı yayın yapıp polisi şikayet etti. O anlar kameraya yansıdı.

18.05.2024 21:42
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Polisin sabır sınavı kamerada

Önce polisi kandırmaya çalıştılar, gerçek ortaya çıkınca polisi suçladılar

Alkollü yakalanan arkadaşını korumak için önce yalan söyledi, araç bağlanınca polise kızıp telefonla kayıt aldı

BURSA - Bursa'da alkol uygulaması yapan polis ekipleri, denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere geçit vermedi. Uygulamaya giren sürücü ve arkadaşı önce ekipleri kandırmayı çalıştı, daha sonra telefonla canlı yayın yapıp polisi şikayet etti. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler, kural tanımayan sürücülere denetim gerçekleştirdi. Arkadaşıyla birlikte seyir halinde olan bir sürücü uygulama noktasını görünce aniden frene bastı. Polis ekipleri, şüpheli hareketler sonrası sürücüye alkol testi yapmak isteyince, yanındaki arkadaşı sürücünün kendi olduğunu iddia etti. Fakat yalan söyleyen sürücü ve arkadaşı dakikalarca ekipleri ikna etmeye çalışsa da polis sürücüyü kameradan tespit etti. Alkolmetreye üfleyen sürücü, 41 promil alkollü çıkınca 6 ay ehliyetine el konuldu. Duruma itiraz eden arkadaşı ise polis ekiplerinden şikayetçi olup, kendilerini telefonla kayda aldı. O anlar kameraya yansırken, araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisin sabır sınavı kamerada - Son Dakika

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