Provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı - Son Dakika
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Provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı

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Kayseri'de yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına ve araçlarına zarar veren provokatörleri kamyonlar mahalle aralarına taşıyan Z.Y. isimli şahıs yakalandı. Z.Y.'nin 5 ayrı suçtan kaydı bulunmaktadır.

03.07.2024 10:06
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Provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı

KAYSERİ - Kayseri'de yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına ve araçlarına zarar veren provokatörleri kamyonlar mahalle aralarına taşıyan şahıs yakalandı. Şahsın 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına, araçlarına ve ikametlerine zarar vermek isteyen şahısları mahalle aralarına kamyonla taşıyan Z.Y.'nin aracı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Z.Y. yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.

Suç makinası çıktı

Ekipler tarafından yakalanan Z.Y.'nin 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması', 'Kasten Yaralama', 'Tehdit-Hakaret' ve 'Reşit Olmayanla Cinsel İlişki' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kayseri, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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