Pütürge\'de Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkiinde yol çalışması yapan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Meşedibi Mahallesi'nde yol bakım ve asfalt çalışması gerçekleştiren belediyeye ait kamyon, Kubbe Dağı eteklerinde kontrolden çıkarak yol kenarına yan yattı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yan yatan araç, olay yerine sevk edilen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA