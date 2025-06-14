Radar Aracına Ağaç Devrildi

Radar aracının üzerine ağaç devrildi

MUĞLA - Muğla'da görev yapmakta olan bir radar aracının üzerine ağaç devrildi. İlginç kazada yaralanan olmazken, radar aracında maddi hasar oluştu.

İlginç olay Muğla Ula İlçesi Gökova'da meydana geldi. Aşıklar yolu olarak bilinen Gökova Okaliptüs Ağaçları bölgesinde görev yapmakta olan radar aracının üzerine bir anda ağaç devrildi. Yoldan geçen ve kural ihlali yapan radar aracının uğradığı talihsiz kazayı bu defa yoldan geçen araçların kameraları kaydetti. İlginç kazada can kaybı ve yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu.