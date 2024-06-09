3.Sayfa

Restoranda müşterinin bıçakladığı garson ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da çalıştığı restoranda müşteri tarafından bıçaklanan garson ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliyesi yanındaki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda çalışan garson Şaban A yemek yemeye gelen kimliği belirsiz müşterinin bıçaklı saldırısına uğradı. Akçiğer ve dalağında bıçaklanan Şaban A., ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Şaban A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.