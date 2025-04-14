Reyhanlı\'da Hırsızlar Yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiası ile 3 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Reyhanlı ilçesinde meydana gelen işyerinden ve kurumdan hırsızlık-mala zarar verme olayının şüphelileri H.K., Ö.K. ile M.S. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan H.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şahıslar hakkında ise adli işlem yapıldı. - HATAY
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