Reyhanlı\'da Kamyonet Yangını

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallesi Adliye Kavşağı mevkisinde yaşandı. Mahallede park halindeki kamyonet, bilinmeyen nedenden yanmaya başladı. Alevlere teslim olan kamyonetin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Tamamen yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi. - HATAY
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