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Reyhanlı'da Kamyonet Yangını

Reyhanlı\'da Kamyonet Yangını

Hatay Reyhanlı'da park halindeki bir kamyonet bilinmeyen nedenden yanarak kullanılamaz hale geldi.

19.03.2025 10:51
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallesi Adliye Kavşağı mevkisinde yaşandı. Mahallede park halindeki kamyonet, bilinmeyen nedenden yanmaya başladı. Alevlere teslim olan kamyonetin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Tamamen yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Reyhanlı'da Kamyonet Yangını - Son Dakika

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