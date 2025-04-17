Reyhanlı'da Korkunç Kaza

İki kişinin havaya uçtuğu kazada ölümden kıl payı kurtulan küçük kızın korku dolu anları kamerada

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi böyle havaya uçtu

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin havaya uçtuğu kazada, küçük kızın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamera yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyreden Ahmet P. idaresindeki 31 APA 993 motosiklet, 20 ALY 809 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçan motosiklet sürücüsü Ahmet P. ile yanındaki Şehmus D. yaralandı. Kaza anında okuldan eve giden küçük kızın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ile ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik kazayla ilgili inceleme başlattı.