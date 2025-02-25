Reyhanlı Saldırısının Faili Yakalandı - Son Dakika
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Reyhanlı Saldırısının Faili Yakalandı

MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçarken yakaladı.

25.02.2025 17:22
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MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği sınır ötesi operasyon sonucu, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, Suriye, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Reyhanlı Saldırısının Faili Yakalandı - Son Dakika

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