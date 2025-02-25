MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı
ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği sınır ötesi operasyon sonucu, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Reyhanlı Saldırısının Faili Yakalandı - Son Dakika
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