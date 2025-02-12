Rio'da Uçak Araçla Çarpıştı

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yolcu uçağı, pistte kalkış sırasında bir araca çarptı. Yaralanan olmazken, uçuş iptal edildi.

Brezilya'nın Fortaleza şehrinde gitmek üzere Rio de Janeiro'daki Galeao Uluslararası Havalimanı'nda kalkış için pistte ilerleyen GOL Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağı, bir araca çarptı. Yaralanan olmazken, uçuş iptal edildi, yolcular uçaktan indirildi. Havalimanı itfaiye ekipleri, muhtemel bir yangını önlemek için uçağa müdahale etti. Sosyal medyada paylaşılan ve kalkış sırasında bir yolcu tarafından çekilen görüntüde, uçağın hızlandığı sırada bir çarpma sesi duyulduğu ve uçağın pistin sağına doğru savrulmaya başladığı görüldü. Pilotun yolculara havalimanı idaresine ait bir pikapla veya başka bir servis aracıyla çarpıştıklarını belirttiği aktarıldı.

Brezilya Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (CENIPA) kazanın nedenine yönelik inceleme başlattı. - RIO DE JANEIRO