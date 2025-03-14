Rize\'de 9 Katlı Binada Yangın

Rize'de 9 katlı bir binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.

Yangın bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'ndeki 9 katlı bir binanın çatısında çıktı. Yangını fark eden çevredekiler yardım için 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarı üzerine olay yerine Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıda tadilat yapıldığı sırada çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi. - RİZE