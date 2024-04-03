Rize'de anız yangını
RİZE - Rize'nin Güneysu ilçesinde çıkan anız yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Yangın, dün Güneysu ilçesine bağlı Yukarı İslahiye köyü Derebaşı mevkiinde 2 farklı bölgede çıktı. Alınan bilgiye göre, Yukarı İslahiye Köyü'nde vatandaşlar yerleşim yerine uzak olan ormanlık arazide dumanların yükseldiğini fark etti. Bu durumun üzerine vatandaşlar yangınla ilgili 112 acil çağrı servisine ihbarda bulundu. İhbarın ardından yangın bölgelerine jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında bir bölgede yangın söndürüldü. Ekipler farklı bölgede bulunan yangına da müdahalede bulunuyor.
"Hemşerilerimizin endişelenmesini gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır"
Çıkan anız yangınında müdahale edildiğini söyleyen Güneysu Kaymakamı Muhammet İkbal Yelek, "Dün itibariyle Güneysu ilçemiz Yukarı İslahiye köyü Derebaşı mevkiinde iki noktada yangın ihbarı aldık. Söz konusu yerlere ilçe jandarma ekibimiz orman bölgeden, orman işletmeden ekiplerimiz ve İtfaiye ekiplerimizce intikal edildi. Söz konusu yerdeki yangına müdahale için tüm çalışmalara başlandı. Şu an itibariyle yangın noktalarından bir tanesi söndürülmüş bulunmaktadır. Diğer noktada da söz konusu noktada da ilçe jandarma ekibimiz orman bölgeden gelen ekiplerimiz ve belediye itfaiye ekiplerimizce müdahale devam etmektedir. Söz konusu yangın örtü şeklindedir ve en yakın yerleşim yeri mesafesine de yaklaşık bir, bir buçuk kilometre mesafededir. Şu an her şey kontrol altındadır. Söz konusu araziye araçlarımız intikal edememektedir. Çünkü arazi üzere engebeli bir yapıya sahiptir. Onun için elimizden geldiğince bütün orman ekibimizce, jandarma ekibimizce ve itfaiye ekibimizce müdahale çalışmaları devam etmektedir. Şu an için Güneysu halkımızın Güneysu'daki hemşerilerimizin endişelenmesini gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.
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Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Yukarı İslahiye köyünde çıkan anız yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İhbar üzerine jandarma, orman ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Güneysu Kaymakamı, yangının kontrol altında olduğunu ve halkın endişelenmesine gerek olmadığını belirtti.
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