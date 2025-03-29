Rize\'de Anız Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Rize'de çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın Rize merkez Dağsu Mahallesi'nde 15.00 sıralarında meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan anız yangını kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonucunda bölgeye Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kıs sürede bölgeye ulaşan ekipler yangını kontrol altına alarak bölgede soğutma çalışmasına başladı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken yangının çıkış sebebi yapılan çalışmaların ardından netleşecek. - RİZE